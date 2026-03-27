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    A la cárcel profesor de Caucasia por presunto abuso a estudiantes de entre 6 y 8 años

    El profesor además habría tenido acercamiento con otras menores a quienes les ofreció entre 5.000 y 10.000 pesos para que accedieran a los tocamientos

    Publicado por: SoloDuque

    Cárcel para profesor de música por realizar tocamientos a niña de 4 años en Bogotá
    Foto de archivo.
    A la cárcel profesor de Caucasia por presunto abuso a estudiantes de entre 6 y 8 años

    Resumen: Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los directivos del colegio y posteriormente denunciados.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías a J.D. Osorio Ballestas, docente de primaria en una institución educativa de Caucasia (Antioquia) que estaría implicado en el abuso sexual de tres estudiantes, cuyas edades oscilan entre los seis y ocho años.

    De acuerdo con la investigación orientada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de la Seccional Antioquia, el profesor habría utilizado su posición de autoridad y confianza para realizar peticiones de índole sexual y agredir a las víctimas. Además, es señalado de mostrarles videos en los que aparecía sometiendo a distintos vejámenes a una menor de edad.

    Osorio Ballestas presuntamente tuvo acercamientos similares con otras alumnas del mismo centro educativo, a quienes les ofreció entre 5.000 y 10.000 pesos para que accedieran a sus propósitos sexuales.

    Estos hechos fueron puestos en conocimiento de los directivos del colegio y posteriormente denunciados.

    En ese sentido, la Fiscalía imputó al profesor los delitos de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas. Los cargos que no fueron aceptados.

    Por disposición del juez de control de garantías deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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