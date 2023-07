Video. ¡A la cárcel! Presuntos responsables de papa bomba que hirió a uniformado en Universidad Nacional en Bogotá

in

El pasado 8 de junio se presentaron diversos desmanes en la Universidad Nacional sede Bogotá, en el cual uno de los uniformados, encargados de controlar la situación, terminó gravemente herido producto de una papa bomba que fue arrojada por unos encapuchados.

Gracias a un operativo que realizaron las autoridades en el barrio El Tintal, se logró la captura de los dos hombres señalados de haber lanzado el artefacto explosivo en contra del patrullero Rodríguez, quien era el encargado de llevar el extintor para apagar las llamas y socorrer a los demás compañeros.

Para lograr la captura, se conformó un grupo de 70 policías que realizaron una redada en el mencionado barrio de la capital colombiana.

Sigue al canal Orden Público en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va4YD6gFCCoePYGbgg2L

En el video de las cámaras de seguridad se observa cuando la papa bomba explota y el resto de policías proceden a protegerlo para sacarlo del lugar.

Respecto a lo sucedido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López detalló que el ataque no lo habría cometido un estudiante “Tenemos a un policía gravemente herido, entre la vida y la muerte, a la comunidad universitaria y a la ciudad atormentada por estos delincuentes que no son estudiantes y no tienen nada que ver con la comunidad universitaria”.

De la condición de salud del patrullero, hasta el momento solo se sabe que fue herido en el rostro de gravedad y se encuentra bajo supervisión médica.

Más noticias de Bogotá