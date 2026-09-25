Resumen: le imputó los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones.

A la cárcel presunto acosador en serie: usó cientos de perfiles falsos para amenazar y difamar a 21 víctimas en Sabaneta y Envigado

Diferentes perfiles y líneas telefónicas habrían sido utilizados para acosar, amenazar y hostigar a 21 ciudadanos en Sabaneta y Envigado (Antioquia). La Fiscalía General de la Nación documentó los casos y obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta de que Daniel Felipe Duque Duque sería el responsable de este patrón ilícito de comportamiento.

Este hombre es señalado de crear centenares de cuentas en redes sociales para enviar manifestaciones injuriosas y degradantes, además de mensajes de contenido sexual y de violencia de género contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas. También estaría implicado en la suplantación de las víctimas mediante perfiles falsos para contactar a sus familiares y conocidos, y realizar publicaciones en las que las difamaba y les atribuía haber participado en hechos delictivos.

De igual manera, quedó al descubierto otra práctica que consistía en divulgar los números telefónicos de algunos afectados para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunos recibían mensajes de otros países en los que eran asediados.

Uno de los casos documentados corresponde a un joven que fue hostigado y constreñido desde los 15 años para que le entregara números de mujeres e información de reuniones y fiestas. Otras personas denunciaron que las llamaron durante la noche y la madrugada, y les enviaron imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.

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En atención a las evidencias recopiladas, la Fiscalía obtuvo orden de captura en contra de Duque Duque, la cual fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en un inmueble de Envigado. En el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 mm y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos.

Una fiscal de la Seccional Medellín lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y recibió medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Este caso contó con agencia especial de la Procuraduría y de las Secretarías de la Mujer de Envigado y Sabaneta.