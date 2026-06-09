Resumen: Un fiscal de la Seccional Medellín imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado.

A la cárcel por intentar matar a un conductor de app en Girardota: Pidió el carro en el barrio Santa Cruz

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Nolberto Enrique González Jusayú, como presunto responsable de atentar contra la vida de un conductor de una plataforma digital de transporte en Girardota (Antioquia).

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 24 de marzo, cuando González Jusayú contrató un servicio por medio de una plataforma digital desde el barrio Santa Cruz de Medellín (Antioquia) hacia la vereda El Limonar del municipio de Girardota.

Al llegar al lugar de destino, el procesado le indicó al conductor que detuviera la marcha y lo habría intimidado con un arma cortopunzante en el cuello, generándose un forcejeo dentro del vehículo.

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En medio del hecho, al parecer, González Jusayú lesionó a la víctima en el tórax y las extremidades superiores. Posteriormente, el vehículo colisionó y el afectado logró desarmar y reducir al presunto agresor hasta la llegada de servidores de la Policía Nacional, quienes realizaron la captura en flagrancia.

Por lo anterior, un fiscal de la Seccional Medellín imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no fue aceptado.