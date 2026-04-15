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    A la cárcel pareja presuntamente responsable de golpear y abusar de una menor de 2 años

    La niña de 2 años fue enviada a vivir con unos familiares, para que le fueran restituidos sus derechos como menor, y al parecer le fue peor

    Publicado por: SoloDuque

    Dejó a su bebé abandonado en el hospital con una nota que denunciaba un presunto abuso infantil en Barranquilla
    Foto de archivo.
    A la cárcel pareja presuntamente responsable de golpear y abusar de una menor de 2 años

    Resumen: El pasado 7 de abril el tutor de la niña decidió llevarla a un centro hospitalario por posibles síntomas de ahogo por ingesta de alimentos. Durante la consulta los médicos evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, posiblemente relacionados con golpes con objetos contundentes, además de quemaduras.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Labores investigativas adelantadas por una fiscal Seccional de Córdoba permitieron judicializar a una pareja presuntamente responsable de los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento agravado.

    Los hechos investigados vendrían sucediendo desde diciembre de 2025 cuando la niña de 2 años fue enviada a vivir con unos familiares, para que le fueran restituidos sus derechos como menor, debido a situaciones previas que los vulneraban.

    El pasado 7 de abril el tutor de la niña decidió llevarla a un centro hospitalario por posibles síntomas de ahogo por ingesta de alimentos. Durante la consulta los médicos evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, posiblemente relacionados con golpes con objetos contundentes, además de quemaduras.

    También fueron percibidas señales de abusos sexuales que se vendrían presentando de manera reiterada. Los mismos, al parecer, eran cometidos por el tutor.

    Uniformados de la Policía Nacional a quienes les fue dado a conocer el caso, capturaron al ahora procesado en el centro clínico. Tras las audiencias preliminares un juez les impuso medida de aseguramiento intramural.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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