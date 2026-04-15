Resumen: El pasado 7 de abril el tutor de la niña decidió llevarla a un centro hospitalario por posibles síntomas de ahogo por ingesta de alimentos. Durante la consulta los médicos evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, posiblemente relacionados con golpes con objetos contundentes, además de quemaduras.

A la cárcel pareja presuntamente responsable de golpear y abusar de una menor de 2 años

Labores investigativas adelantadas por una fiscal Seccional de Córdoba permitieron judicializar a una pareja presuntamente responsable de los delitos de tentativa de feminicidio y acceso carnal violento agravado.

Los hechos investigados vendrían sucediendo desde diciembre de 2025 cuando la niña de 2 años fue enviada a vivir con unos familiares, para que le fueran restituidos sus derechos como menor, debido a situaciones previas que los vulneraban.

El pasado 7 de abril el tutor de la niña decidió llevarla a un centro hospitalario por posibles síntomas de ahogo por ingesta de alimentos. Durante la consulta los médicos evidenciaron múltiples lesiones en el cuerpo de la menor, posiblemente relacionados con golpes con objetos contundentes, además de quemaduras.

También fueron percibidas señales de abusos sexuales que se vendrían presentando de manera reiterada. Los mismos, al parecer, eran cometidos por el tutor.

Uniformados de la Policía Nacional a quienes les fue dado a conocer el caso, capturaron al ahora procesado en el centro clínico. Tras las audiencias preliminares un juez les impuso medida de aseguramiento intramural.