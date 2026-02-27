Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    A la cárcel mandaron al sujeto capturado en Funza por intento de feminicidio en Urabá

    El procesado, de 28 años, no aceptó los cargos

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Lo acorralaron! Capturaron en Cundinamarca a sujeto que habría intentado asesinar a su expareja en Antioquia
    Foto de X @PoliciaCmarca.
    A la cárcel mandaron al sujeto capturado en Funza por intento de feminicidio en Urabá

    Resumen: El procesado, de 28 años, no aceptó los cargos imputados por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Por su presunta responsabilidad en atentar contra la vida de su excompañera sentimental, Pedro Enrique Marzola Ramos fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

    Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025 en vía pública del barrio Pueblo Nuevo de San Pedro de Urabá (Antioquia), donde el procesado habría atacado con arma cortopunzante a la mujer, de 26 años.

    Los hechos se presentaron porque la víctima decidió no continuar con la relación ante los continuos maltratos físicos y sicológicos a los que era sometida.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    El procesado, de 28 años, no aceptó los cargos imputados por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.