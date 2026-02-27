A la cárcel mandaron al sujeto capturado en Funza por intento de feminicidio en Urabá

Resumen: El procesado, de 28 años, no aceptó los cargos imputados por el delito de tentativa de feminicidio agravado.
Por su presunta responsabilidad en atentar contra la vida de su excompañera sentimental, Pedro Enrique Marzola Ramos fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre de 2025 en vía pública del barrio Pueblo Nuevo de San Pedro de Urabá (Antioquia), donde el procesado habría atacado con arma cortopunzante a la mujer, de 26 años.
Los hechos se presentaron porque la víctima decidió no continuar con la relación ante los continuos maltratos físicos y sicológicos a los que era sometida.
El procesado, de 28 años, no aceptó los cargos imputados por el delito de tentativa de feminicidio agravado.
