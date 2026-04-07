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Resumen: Las labores de policía judicial adelantadas por investigadores de la Policía Nacional evidenciaron que la víctima viajó a ese país el 6 de diciembre de 2024 donde permaneció hasta el 24 de febrero de 2025, desde esa fecha se desconoce su paradero.

A la cárcel hombre que habría captado mujer en Medellín para prostituirla en México

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Edgar Jhoan Taborda Ortiz, de 31 años, como presunto responsable de captar a una mujer en Medellín (Antioquia) con fines de explotación sexual.

Los hechos investigados ocurrieron a finales de 2024, cuando el procesado, después de varias salidas a reuniones sociales con una mujer de 24 años, al parecer, la captó para ejercer la prostitución en la Ciudad de México.

Las labores de policía judicial adelantadas por investigadores de la Policía Nacional evidenciaron que la víctima viajó a ese país el 6 de diciembre de 2024 donde permaneció hasta el 24 de febrero de 2025, desde esa fecha se desconoce su paradero.

Por lo anterior, una fiscal del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) le imputó el delito de trata de personas. Durante las audiencias concentradas no aceptó el cargo y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión.

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Taborda Ortiz fue capturado en Envigado (Antioquia) por servidores de la Dijín de la Policía Nacional.

Las autoridades de México avanzan en la investigación por el caso de la desaparición de la víctima.