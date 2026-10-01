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    A la cárcel los responsables del violento asalto a un extranjero en la calle 100 de Bogotá

    Galán exigió que estos criminales sean procesados con el máximo rigor de la ley

    Publicado por: SoloDuque

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    A la cárcel los responsables del violento asalto a un extranjero en la calle 100 de Bogotá

    Resumen: Galán exigió que estos criminales sean procesados con el máximo rigor de la ley por haber empleado violencia extrema y puesto en riesgo la vida de múltiples personas

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    Minuto30.com .- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que los dos delincuentes implicados en el violento ataque contra un ciudadano extranjero en la calle 100 fueron enviados a prisión por un juez de la República tras su rápida captura.

    De acuerdo con las declaraciones del mandatario y los reportes oficiales, la aprehensión de los asaltantes se logró el mismo día de los hechos gracias a la valerosa y rápida reacción de la comunidad, que contó con el apoyo de miembros de un esquema de seguridad privada para neutralizar a los delincuentes y entregarlos a la Policía y la Fiscalía.

  • Cargos imputados: Los individuos judicializados tendrán que responder por los delitos de hurto calificado y agravado. Adicionalmente, se les imputó el cargo de falsedad marcaria, ya que utilizaban una motocicleta con placas falsas para cometer sus ilícitos y evadir a las autoridades.

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    • Galán exigió que estos criminales sean procesados con el máximo rigor de la ley por haber empleado violencia extrema y puesto en riesgo la vida de múltiples personas, advirtiendo que su administración seguirá persiguiendo sin descanso a quienes atenten contra la seguridad de la capital.

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    Foto: Carlos Fernando Galán

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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