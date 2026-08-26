Resumen: Rafael Salgado Merchán, alias 'Águila', era el hombre de confianza en la región del extinto 'Zarco Aldinever'. Durante una operación conjunta entre Ejército y Policía en Puerto Gaitán, se desmanteló su red dedicada al narcotráfico y la extorsión.

A la cárcel alias «Águila» y 10 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia en el Meta

Minuto30.com .- En un contundente golpe a las estructuras criminales de las disidencias de las Farc, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Rafael Salgado Merchán, alias ‘Águila’, y otros 10 presuntos integrantes de la ‘Segunda Marquetalia.

La desarticulación de esta red se logró el pasado 24 de agosto, gracias a una operación conjunta y coordinada entre la Policía del Meta y el Ejército Nacional. Los operativos se concentraron en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, área donde la estructura ejercía un férreo control territorial basado en la intimidación a la población civil.

El nexo con el extinto ‘Zarco Aldinever’

Las investigaciones de inteligencia perfilan a alias ‘Águila’ como uno de los principales cabecillas de esta facción disidente en la región. Su relevancia en el mundo del crimen organizado radica en que fungió como la mano derecha y el hombre de confianza en el Meta de José Manuel Sierra Sabogal, alias ‘Zarco Aldinever’.

Cabe recordar que la muerte del ‘Zarco Aldinever’ fue confirmada recientemente por la Segunda Marquetalia a través de un extenso comunicado. En el documento, el grupo armado atribuyó su deceso a una presunta traición y emboscada perpetrada mientras se dirigía a una reunión pactada con la guerrilla del ELN.

Alias ‘Zarco Aldinever’, antiguo jefe máximo del temible frente 33 de las FARC, era señalado como el autor intelectual del ataque contra Miguel Uribe Turbay y enfrentaba graves cargos por desaparición forzada, homicidio agravado y rebelión, incluyendo la desaparición del funcionario de la Fiscalía James Silva Duque en el año 2000.

Incautaciones y cargos imputados

Con la captura de ‘Águila’ y sus lugartenientes, las autoridades buscan frenar una ola de violencia en el oriente del país, ya que los hoy procesados estarían directamente relacionados con actividades de narcotráfico, múltiples homicidios y el cobro de extorsiones en los departamentos del Meta y Vichada.

Durante las diligencias de allanamiento que permitieron las capturas, los uniformados lograron la incautación del siguiente material probatorio:

Armas de fuego de diferentes calibres.

Munición para el abastecimiento del armamento.

Radios de comunicación utilizados para coordinar movimientos ilícitos.

Material documental y logístico de alto interés para la investigación judicial.

Los 11 capturados deberán enfrentar su proceso judicial desde un centro penitenciario, mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para lograr condenas ejemplares por su accionar delictivo.