Karol G, la artista de música urbana más popular del momento, la misma que rompe estereotipos, que cautiva con su sonrisa, su mirada, su belleza natural y su talento, se enojó por el retoque digital que le hizo una revista para una portada.

A través de su cuenta de Instagram la artista publicó una foto natural y otra de la portada que critica y las acompañó de un mensaje que además sirve de reflexión.

“No se ni por donde empezar este mensaje”, escribió la paisa al tiempo que contó que “hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”.

En la foto de la portada se ve a Karol con curvas muy pronunciadas, delgada y con el contorno del rostro claramente distinto al suyo, lo que le generó la incomodidad.

La popular artista relató que “mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

La cantante no quiso polemizar con la revista, al punto que tuvo palabras de agradecimiento con la revista y la oportunidad de ser la portada, “porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí”.

Al parecer la artista presentó su inconformidad con los retoques previos a la publicación. En Instagram señaló que “a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

Al final, Karol G fue reflexiva frente a lo ocurrido. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó.

