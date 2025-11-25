Resumen: El organismo de control concluyó que estos hechos constituyen un grave hallazgo fiscal por el uso injustificado de bienes y recursos del Estado para fines personales y ha iniciado los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes

A Juliana Guerrero no le da para ir a clase en bus, pero si gasta más de 200 millones en gasolina para ir a la Universidad de Cesar

Minuto30.com.- Un nuevo escándalo salpica al gobierno de Gustavo Petro y una vez más relacionado con la exviceministra de juventudes quien habría falsificado sus diplomas, pues ni a clase asistía en la Fundación San José pero si iba en avion de la Policía a la Universidad de Cesar.

La Contraloría General de la República ha destapado un escándalo de corrupción al determinar un presunto detrimento patrimonial de $213 millones de pesos por el uso indebido de recursos públicos. La exfuncionaria señalada es Juliana Guerrero, quien se desempeñaba en el Ministerio del Interior al momento de los hechos.

La Contraloría estableció que Juliana Guerrero utilizó aeronaves de la Policía Nacional para realizar desplazamientos personales. La irregularidad se concretó en cinco vuelos que tuvieron como destino la Universidad del Cesar, sin que existiera justificación o finalidad alguna relacionada con sus funciones dentro de la cartera ministerial.

El monto de los $213 millones de pesos corresponde al gasto en combustible para estos cinco viajes. La gravedad del caso se incrementa con señalamientos de que Juliana Guerrero no solo habría falsificado sus diplomas sino que abusó del erario viajando en aviones oficiales para asuntos personales.

El organismo de control concluyó que estos hechos constituyen un grave hallazgo fiscal por el uso injustificado de bienes y recursos del Estado para fines personales y ha iniciado los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes.

