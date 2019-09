A Julián Román lo sacaron de un restaurante por estar con el look que tenía en ‘Los Reyes’

El reconocido actor Julián Román, quien le dio vida al personaje de ‘Leo Reyes’, fue discriminado en un restaurante por su look que tenía en la telenovela ‘Los Reyes’.

“Yo recuerdo que para esa época tenía un estilo y una cresta muy particular y antes de salir al aire me fui a un sitio a comer y me sacaron porque se reservaban el derecho de admisión”, recordó Julián.

Asimismo, reflexionó sobre lo que quiere transmitir la novela y que justamente es criticada por ser “diferente”. “La novela habla acerca de cómo a esta familia bastante peculiar le cierran las puertas simplemente por ser distintos a lo que la gente piensa que tiene que ser normal”, manifestó.