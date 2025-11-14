Resumen: Se le atribuyen 4 eventos delictivos en los que habría entregado directamente dinero y otros 17 en los que presuntamente direccionó el ofrecimiento y pago de coimas a integrantes de la fuerza pública

A Juicio «papá Pitufo»: El presunto Capo del Contrabando habría sobornado a 21 funcionarios de la Polfa

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’ como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

El hoy procesado sería el cabecilla de un grupo delincuencial que habría cooptado a funcionarios de diferentes entidades e integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para que, a cambio de dinero, facilitaran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando.

Los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción dan cuenta de que Marín Buitrago, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, habría fijado montos mensuales de 3’500.000 pesos para patrulleros y de 5’000.000 de pesos para oficiales que colaboraran con la organización ilícita.

Adicionalmente, estaría involucrado en 4 eventos delictivos en los que directamente pagó coimas a uniformados de la Policía Nacional; y otros 17 sucesos ilícitos en los que presuntamente, a través de subalternos suyos, concertó la entrega de dinero en efectivo y vehículos de gama alta a diferentes servidores públicos, y puso a disposición de un oficial de la Polfa un apartamento en Cartagena (Bolívar) para que lo ocupara por tiempo indefinido.

Por disposición del juez penal especializado de Bogotá al que le correspondió el caso, la audiencia preparatoria de juicio comenzará en febrero de 2026.

