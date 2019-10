A juicio excomisaria de familia por omisión en alertas que pudieron evitar homicidio de niña de 3 años

Inició en el Líbano, Tolima, el juicio oral en contra de la excomisaria K. de Los Á. García Rodríguez, por las presuntas irregularidades que la Fiscalía detectó en el proceso de protección de una menor de 3 años que falleció por su estado de desnutrición y maltrato físico severo.

Según las investigaciones, la niña estaba bajo la custodia de sus padrinos, con el aval de la exfuncionaria, luego de ser entregada por su madre por no tener los recursos económicos suficientes para mantenerla.

En la audiencia se determinó que la exfuncionaria podría responder por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por omisión, por las posibles irregularidades en el proceso de garantizar, estabilizar, proteger y reparar los derechos de la menor.

La excomisaria renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña (21 de abril del año 2017). Sin embargo, para la Fiscalía, actuó de manera negligente, se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le hizo para restablecer los derechos de la pequeña.

Antecedentes

Según los antecedentes del caso, se suscribió un acta ante la excomisaria para dejar a cargo de la madrina y su esposo a la menor. No obstante, este no era el procedimiento adecuado, pues no se trataba de un asunto conciliable. Además, debió haberse apoyado en otras entidades o figuras solidarias; buscar familia extensa o un hogar sustituto y asegurar así su protección, pues no se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos ni su entorno familiar.

Meses después de que los padrinos quedaran con su custodia, la menor de edad ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron además, que la niña se encontraba en evidente estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue reportado debidamente a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaria García Rodríguez.

En una siguiente oportunidad se reportó el detrimento del estado de salud de la menor, pero se informó una supuesta omisión de la funcionaria, que no acudió a verificar su estado de salud. Posteriormente, la niña falleció.

Al término de esta primera audiencia de juicio, el togado fijó fecha para continuarlo el 5 de diciembre próximo.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.