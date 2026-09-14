Resumen: La Sala Especial de Instrucción tomó la decisión tras hallar irregularidades y presuntos sobrecostos que superan los mil millones de pesos en un programa destinado a la primera infancia en La Jagua de Ibirico.

¡A juicio! Corte Suprema acusa al senador Didier Lobo por presunta corrupción en millonario contrato de alimentación en el Cesar

Minuto30.com .- Un nuevo caso de presunta corrupción administrativa pasa a instancias definitivas en el alto tribunal. En las últimas horas, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución de acusación formal en contra del actual senador de la República, Didier Lobo Chinchilla.

El congresista deberá responder en juicio por su presunta responsabilidad en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Los sobrecostos en la alimentación infantil

De acuerdo con el expediente revelado por la Corte Suprema, la investigación se centra en las presuntas irregularidades cometidas durante la celebración y ejecución de un polémico contrato en el municipio de La Jagua de Ibirico, ubicado en el departamento del Cesar.

El objetivo principal de esta contratación era el suministro de complementos alimenticios dirigidos a una de las poblaciones más vulnerables: menores de edad en riesgo de desnutrición y madres lactantes de la región. Sin embargo, el material probatorio indica que el contrato se estructuró con un elevado valor proyectado para los productos, lo que habría derivado en un desfalco a las finanzas públicas.

Los peritajes y análisis financieros del alto tribunal advierten que en este proceso se habrían registrado sobrecostos injustificados que superan los mil millones de pesos.

Tras oficializarse esta acusación, la Sala Especial de Instrucción confirmó que el expediente completo pasará ahora a la Sala Especial de Primera Instancia, dependencia que se encargará de adelantar la etapa de juzgamiento contra el senador Lobo Chinchilla.