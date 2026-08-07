Resumen: Los hechos y los responsables de este homicidio son ahora materia de investigación por parte de las autoridades competentes

A Juan lo mataron en Belén y lo abandonaron en la calle

Minuto30.com .- La tranquilidad de la noche en la Comuna 16 (Belén) se vio abruptamente interrumpida por un nuevo hecho de sangre que hoy es materia de investigación. Un joven de 23 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego en las calles del occidente de la capital antioqueña.

El hallazgo se produjo durante la noche del pasado miércoles 5 de agosto, en un sector residencial que suele ser transitado, pero que a esa hora ya comenzaba a quedar solitario.

El macabro hallazgo en pleno patrullaje

De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el caso fue descubierto de manera directa por uniformados de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores de patrullaje de rutina y control territorial en la zona.

Al transitar por una de las vías públicas del barrio El Nogal-Los Almendros, los agentes se percataron de la presencia del cuerpo de un hombre tendido en el asfalto. Al acercarse para verificar la situación, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y evidenciaba graves lesiones.

Inspección técnica y levantamiento del cuerpo

Una vez asegurada la escena del crimen para evitar la alteración de posibles evidencias, se dio aviso a las unidades de criminalística. Siendo exactamente las 9:56 p.m., el equipo de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, en compañía del fiscal asignado al caso, arribó al lugar para llevar a cabo los actos urgentes.

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Durante la inspección técnica al cadáver, los investigadores forenses determinaron que la víctima, un hombre de 23 años de edad (cuya identidad plena aún no ha sido revelada públicamente a la espera de la notificación a sus familiares), presentaba múltiples heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Investigación en curso

Hasta el momento, el crimen está rodeado de hermetismo. Las autoridades no han logrado establecer si el joven fue asesinado en ese mismo punto o si su cuerpo fue abandonado en el lugar tras un ataque en otro sector aledaño. Tampoco se tiene conocimiento de amenazas previas en su contra.

Los hechos y los responsables de este homicidio son ahora materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Los peritos de la SIJIN se encuentran recopilando testimonios en el vecindario y realizando un barrido de las cámaras de seguridad públicas y privadas del sector de El Nogal-Los Almendros, con el objetivo de reconstruir los últimos minutos de vida de la víctima y rastrear la ruta de escape de los sicarios.

Este nuevo hecho violento enciende las alarmas en la Comuna 16, mientras la comunidad hace un llamado a reforzar la presencia policial en horarios nocturnos para prevenir que la violencia siga cobrando vidas en las calles de Medellín.