Resumen: Gracias a todos los que ayudaron para hacer posibel que Joy regresara con su familia.

¡Apareció! Joy ya recibe los cuidados y mimos de su familia

Minuto30.com .- Joy ya está en su hogar y recibe los cuidados y alimentación que requiere por sus problemas renales. Así lo confirmó una fuente cercana al perrito.

Información Previa

¡URGENTE! ‘Joy’ tiene problemas renales y necesita cuidados especiales: se perdió en Sabaneta

Minuto30.com .- Una familia en el municipio de Sabaneta vive una mañana de angustia este viernes 26 de diciembre. Su pequeño compañero, un Yorkshire Terrier llamado Joy, se extravió en el sector de Salidas del Sur, y su vida depende de encontrarlo en las próximas horas.

La preocupación de sus dueños va más allá de su ausencia física; Joy padece problemas renales graves. Esta condición médica lo obliga a recibir medicación estricta y a consumir un alimento (cuido) especial. Sin estos cuidados, la salud del pequeño canino podría deteriorarse de manera irreversible en muy poco tiempo.

Características de Joy

Para que los habitantes de Sabaneta y personas que transitan por el sur del Valle de Aburrá puedan identificarlo:

Raza: Yorkshire Terrier (Yorkie).

Nombre: Joy.

Lugar de pérdida: Sector Salidas del Sur, Sabaneta.

Seña particular: Es de tamaño pequeño y requiere tratamiento médico urgente.

Un llamado al corazón de los sabaneteños

Se pide a los residentes de las unidades residenciales cercanas, comerciantes y transeúntes del sector de Salidas del Sur revisar cámaras de seguridad o estar atentos a perritos que coincidan con la descripción de Joy. Es posible que, por el ruido de los días festivos o el susto, se encuentre refugiado en algún parqueadero o local comercial.

Si usted lo encontró o sabe quién lo tiene resguardado, por favor informe de inmediato. Devolverlo es un acto de humanidad, pues su vida depende de sus medicinas.

Contacto vía WhatsApp: XXXXXXXXXXXXX

Desde Minuto30, nos unimos a esta búsqueda. Cada segundo cuenta para la salud de Joy. Compartir esta publicación en sus grupos de vecinos en Sabaneta puede salvarle la vida. ¡Ayúdanos a traerlo de vuelta!