Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    A José Rafael lo busca su familia: Desde finales de octubre no saben nada de él

    Una característica clave para identificar a José Rafael es la cantidad de tatuajes que posee

    Publicado por: SoloDuque

    A José Rafael lo busca su familia: Desde finales de octubre no saben nada de él

    Resumen: Una característica clave para identificar a José Rafael es la cantidad de tatuajes que posee

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- José Rafael García Pérez, de 32 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 22 de octubre de 2025 en el Barrio San Cristóbal de Medellín. La Fiscalía General de la Nación ha emitido una alerta de búsqueda para su pronta localización.

    Una característica clave para identificar a José Rafael es la cantidad de tatuajes que posee. En su pecho tiene tatuados un escorpión y una rosa, además de los nombres GABRIEL, GABRIELA y CARLIANIS. También lleva un tatuaje con el nombre CARMEN y una cruz.

    Cualquier persona que posea información sobre el paradero de José Rafael García Pérez debe comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825) o al celular 3185321733.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.