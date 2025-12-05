A José Rafael lo busca su familia: Desde finales de octubre no saben nada de él

Resumen: Una característica clave para identificar a José Rafael es la cantidad de tatuajes que posee
Minuto30.com .- José Rafael García Pérez, de 32 años de edad, se encuentra desaparecido desde el pasado 22 de octubre de 2025 en el Barrio San Cristóbal de Medellín. La Fiscalía General de la Nación ha emitido una alerta de búsqueda para su pronta localización.
Una característica clave para identificar a José Rafael es la cantidad de tatuajes que posee. En su pecho tiene tatuados un escorpión y una rosa, además de los nombres GABRIEL, GABRIELA y CARLIANIS. También lleva un tatuaje con el nombre CARMEN y una cruz.
Cualquier persona que posea información sobre el paradero de José Rafael García Pérez debe comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825) o al celular 3185321733.
