¡A James lo están mimando como le gusta! Le llegó un regalazo y él responde con magia en la cancha

Siempre se ha dicho que James Rodríguez, para rendir, necesita un cuerpo técnico que mime, que ponga el equipo a jugar para él y que le dé el status de estrella que tiene.

Con la selección Colombia, por ejemplo, encontró en Néstor Lorenzo alguien que sí sabe mimarlo y poner a jugar a la tricolor, no absolutamente para él, pero sí como una pieza clave.

En Brasil y en España no encontró exactamente eso. No recibía los mimos, que leyenda o no, en México, apenas en tres fechas, está funcionando.

Desde el momento del fichaje el recibimiento fue a la altura. Lo recibieron como un grande, tanto la afición como el propio Club León, empezando por el cuerpo técnico.

¡A James lo están mimando como le gusta!

En el primer partido, al que entró a jugar después del minuto 63, lo primero que hizo el capitán del equipo fue colocarle la cinta de capitán.

Los cariños siguieron llegando, esta vez, desde la tribuna lo corearon, lo aplaudieron y le reconocen la calidad y la superioridad en el terreno.

Este martes, 28 de enero, recibió un carro para su mayor comodidad, cariños y mimos que sin duda ponen al crack de la Selección Colombia en el lugar que quería estar.

¿Y cómo está respondiendo James?, el cucuteño, está siendo futura gracias a sus asistencia, a su zurda y a su habilidad en el terreno de juego.

UN AUTO DE 10 PARA EL DIEZ @BarbeytoMiguel , Presidente de Mazda México, hizo entrega de la nueva Mazda CX-70 a @jamesdrodriguez Nada mejor para recorres los caminos de Guanajuato. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/W47b10CdoC — Club León (@clubleonfc) January 29, 2025

