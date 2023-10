VIDEO. A hijo de Laura Tobón tuvieron que conectarlo a oxígeno

La presentadora Laura Tobón le contó a sus fans que ha estado en casita con su hijo luego de que le diera una gripa ‘terrible’. Al parecer, la modelo tuvo que cancelar todos sus citas de trabajo debido a que su hijo necesitaba nebulizaciones.

“Tengo tanto trabajo que no he podido hacer porque estoy acá con él. Tenía un viaje este fin de semana super importante, no pude hacerlo por quedarme con mi bebé. Si algo le está pasando a mi hijo yo freno absolutamente todo”, expresó la modelo por medio de su estados de Instagram.

A través de los estados, Laura Tobón publicó una fotografía en la que su esposo, Álvaro Rodríguez, quien tenía cargado a su hijo Lucca mientras que estaba recibiendo oxigeno.

“Es la tercera vez que le da a Luca una gripa fea, fea, fea, pero gracias a Dios yo siempre he sido muy juiciosa con nuestro esquema de vacunación y por eso es que todo se puede hacer desde la casa, sus nebulizaciones, sus tratamientos, cualquier cosa que él necesite, no hay que ir a la clínica porque no es tan grave, pero el bebé solo quiere estar conmigo, pero no se imaginan lo que es no dormir”, preciso la modelo y presentadora colombiana.

