¡A ganarle a la mecha! Atlético Nacional confirma los titulares para recibir al América

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el once titular con el que recibirán a América de Cali por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

El verde paisa formará con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo en el arco, en reemplazo de David Ospina que se lesionó en el juego contra Inter Miami.

Los centrales serán William Tesillo y los laterales Andrés Felipe Román por derecha y Milton Casco por izquierda.

La pareja de volantes estará integrada por Juan Manuel Zapata y Juan Manuel Rengifo y más adelantado Edwin Cardona.

Finalmente la delantera estará integrada por Marlos Moreno como extremo derecho, Dairon Asprilla en punta, mientras el extremo izquierdo será Andrés Sarmiento.

Sorpresivamente, para este compromiso Alfredo Morelos será suplente, una decisión técnica que los hinchas ya empezaron a criticar en redes sociales.

El balón rodará desde las 8 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

