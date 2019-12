A Gabriela Tafur le cambiaron el traductor ¡A ÚLTIMA HORA! y por eso respondió en español en Miss Universo

La representante colombiana en Miss Universo Gabriela Tafur confesó por qué respondió su pregunta en español en la recta final de Miss Universo 2019.

Nuestra Miss Colombia logró llegar hasta el grupo de cinco finalistas en la pasada edición de Miss Universo en una gala donde demostró que maneja el inglés a la perfección, sin embargo, cuando le tocó el turno de responder la pregunta del certamen lo hizo en español y esta fue la razón.

“A las hispanoparlantes nos preguntan desde un principio si queremos o no traductor. Yo dije: ‘Quiero tener el traductor; voy a ver cuando llegue a Atlanta cómo me siento’. Allá trabajé con un traductor mucho tiempo; a nosotras nos dejan hablar con él bastante antes de la noche final, y yo le había dicho: ‘Mira, quiero que te pares ahí, por favor, voy a responder en inglés, si tengo algún vacío o alguna palabra que no pueda decirla en inglés me colaboras’. Esa era la idea… Antes de salir me doy cuenta que tengo un nuevo traductor; ¡me lo cambiaron! Entonces, con él no había tenido la posibilidad de hablar lo que yo quería. Cuando hacen la pregunta, él de una entra a traducir… No tuve otra reacción más que responder en el idioma que me había preguntado”, le dijo Gabriela a Ana Karina Soto luego de la ceremonia.