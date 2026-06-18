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    ¡A «dormir» en la Dijín! Corte Suprema ordena la detención de la senadora Martha Peralta

    Por disposición directa de la magistrada instructora Cristina Lombana, la congresista guajira «dormirá» en la DIJIN para asegurar su comparecencia por el caso UNGRD

    Publicado por: SoloDuque

    Senadora Martha Peralta Epieyú, en una imagen de archivo
    Senadora Martha Peralta Epieyú, en una imagen de archivo
    ¡A «dormir» en la Dijín! Corte Suprema ordena la detención de la senadora Martha Peralta

    Resumen: La investigación busca esclarecer el grado de responsabilidad y la presunta participación de la senadora Peralta en el entramado de corrupción que sacude a la UNGRD

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En un nuevo e importante giro judicial, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado formalmente la detención de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, con el fin de asegurar su comparecencia en el proceso que se adelanta en su contra por el millonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

    Conducción en calidad de detenida a la Dijín

    Por disposición directa de la magistrada instructora Cristina Lombana, la congresista guajira será conducida bajo estrictas medidas de seguridad y en calidad de detenida hacia las instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín) de la Policía Nacional.

    Esta medida restrictiva tiene como objetivo garantizar que la parlamentaria asista de manera presencial a la continuación de su diligencia de indagatoria, la cual está programada para este viernes 19 de junio en el despacho de la magistrada.

    Los motivos detrás de la drástica medida

    De acuerdo con las primeras informaciones conocidas desde el alto tribunal, la Sala de Instrucción optó por emitir esta orden de detención debido al riesgo inminente de que la congresista no acudiera por voluntad propia a la cita judicial clave para el avance del caso.

    La investigación busca esclarecer el grado de responsabilidad y la presunta participación de la senadora Peralta en el entramado de corrupción que sacude a la UNGRD. Las autoridades judiciales mantienen el caso bajo máxima reserva mientras se ejecuta el traslado de la legisladora.

    Noticia en desarrollo…

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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