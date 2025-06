¡A cuartos de final! Colombia lista para enfrentar a Argentina en la Americup Sub-16

Luego de tres días de competencia, Colombia se prepara para su partido de cuartos de final en la Americup Sub-16 Femenina, este viernes 20 de junio, en Irapuato, México.

En el juego final de la fase de grupos, frente a México, nuestro país comenzó el partido con ritmo e intensidad, pues en el primer cuarto lideró con un parcial de 16 – 8.

Sin embargo, en el segundo y tercer tiempo, el equipo local recuperó terreno y pasó a liderar el encuentro tras los resultados de 7 – 14 y 3 – 12.

Con el marcador de 26 – 34 comenzó el último cuarto, donde un igualado juego dejó el último parcial en 13 – 11 a favor de las nuestras.

Pero no fue suficiente para remontar el global que finalizó con un 39 – 45.

Colombia lista para enfrentar a Argentina en la Americup Sub-16

Tras el resultado, Colombia se mantuvo en el tercer lugar del grupo B con una victoria y dos derrotas.

Canadá finalizó como líder invicto, seguido por México con un récord de dos triunfos y una caída, siendo Panamá el equipo que cerró en la última posición sin victorias.

Este viernes 20 de junio comenzarán los cuartos de final del certamen, instancia en la que Colombia enfrentará a las 6:30 pm. al seleccionado de Argentina, equipo que registró dos victorias y una derrota, junto al segundo puesto, en el grupo A.

Los otros juegos de cuartos de final son: Estados Unidos vs. Panamá, Canadá vs. Puerto Rico y México vs. Venezuela.

