Resumen: En la grabación difundida por testigos se aprecia el momento en que el conductor de una tractomula se lanza a adelantar invadiendo el carril en sentido contrario sobre una curva sin visibilidad

¿A cuál de los dos más imprudente? Maniobra peligrosa en una curva enfrentó a motociclista y mulero en Amagá

Una auténtica tragedia vial estuvo a punto de ocurrir en la carretera que conduce hacia el Suroeste antioqueño, pocos metros después del peaje de Amagá. Un video ciudadano reveló la magnitud de una temeraria maniobra protagonizada por el chofer de un vehículo de carga pesada y un motociclista, quienes desafiaron todas las normas de tránsito al rebasar en una curva prohibida y quedar a escasa distancia de colisionar de frente contra otro automotor pesado.

Doble línea continua y un camión de frente

En el video se observa con claridad la doble línea amarilla continua demarcada sobre la calzada, señalización que prohíbe de manera estricta cualquier maniobra de adelantamiento debido a la nula visibilidad de la curva montañosa y al poco espacio para adelantamiento.

Captura de pantalla

Ignorando la demarcación, el conductor de la tractomula invadió por completo el carril contrario mientras un motociclista realizaba el mismo sobrepaso indebido a un costado. El instante de mayor tensión se produjo cuando, a tan solo unos metros de culminar la curva, apareció un camión que transitaba legalmente en sentido opuesto. Gracias a una rápida reacción y maniobras de último segundo, los involucrados lograron evitar lo que parecía un inminente choque frontal múltiple.

Reclamo del motociclista en plena vía pública

Superado el momento de pánico, el conductor de la moto alcanzó la cabina de la tractomula y detuvo la marcha para increpar y reclamarle con vehemencia al camionero por haberle cerrado el paso y haber puesto en riesgo la vida de los ocupantes de la vía.

El caso ha generado rechazo entre la comunidad y usuarios frecuentes del corredor vial hacia el Suroeste, quienes insisten en la necesidad de extremar los controles policiales en las curvas posteriores al peaje de Amagá, un tramo caracterizado por el alto flujo de transporte de carga y la recurrente violación a la demarcación de doble línea continua.

La denuncia ciudadana abrió el debate en redes sociales sobre la responsabilidad compartida en las vías de Antioquia: mientras los usuarios reprochan la imprudencia del camionero por adelantar a ciegas con un vehículo de gran tonelaje, también señalan la falta de precaución del motero al realizar sobrepasos indebidos en las mismas zonas restringidas.