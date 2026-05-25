Resumen: Ruta Medellín 2026 reunirá cerca de 6.000 atletas de más de 12 países en una jornada deportiva que incluirá pruebas de running y ciclismo en Medellín y sus alrededores. El evento, organizado por Team Medellín EPM, contará con recorridos de distintas distancias y una feria previa en Plaza Mayor los días 5 y 6 de junio. La ciudad vivirá una gran fiesta deportiva con participación masiva de deportistas y público.

¡A correr y pedalear! Cerca de 6.000 atletas de 12 países se tomarán las calles en la histórica Ruta Medellín 2026

Medellín se prepara para recibir una de las jornadas deportivas más grandes del año con la realización de Ruta Medellín 2026, un evento que reunirá a cerca de 6.000 atletas entre corredores y ciclistas en una competencia que se tomará diferentes puntos de la ciudad y sus alrededores.

La actividad es organizada por el equipo Team Medellín EPM y contará con participación de deportistas locales, nacionales y extranjeros provenientes de más de 12 países, consolidándose como un encuentro deportivo de carácter internacional.

Running y ciclismo en distintas distancias

La programación incluye pruebas de running con recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros, diseñados para corredores de diferentes niveles de experiencia. Estas competencias se desarrollarán en las calles de la ciudad, integrando a los participantes en un circuito urbano.

En el caso del ciclismo, los deportistas afrontarán dos exigentes recorridos por la geografía antioqueña. El primero será el medio fondo, con un trazado de 70 kilómetros entre Medellín, Ovejas y retorno a la ciudad. El segundo será el fondo, una ruta de 130 kilómetros que llegará hasta el municipio de Belmira antes de regresar al punto de salida.

Feria previa en Plaza Mayor

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Como antesala del evento deportivo, los días 5 y 6 de junio se llevará a cabo una feria comercial en el Pabellón Verde de Plaza Mayor, donde también se realizará la entrega de kits para los participantes. Este espacio funcionará como punto de encuentro entre atletas, marcas y asistentes.

La feria tendrá entrada libre y contará con horarios establecidos: el viernes de 3:00 p. m. a 11:00 p. m. y el sábado de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Una jornada para toda la ciudad

La organización extendió la invitación a la ciudadanía para sumarse a la jornada, ya sea como participantes, asistentes a la feria o espectadores que acompañen el paso de los deportistas por las vías de la región.