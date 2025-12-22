Resumen: Tras los disparos, se observó a cuatro mujeres y dos hombres salir corriendo del hotel con rumbo desconocido. Al verificar la habitación, el personal del lugar halló a la víctima sin signos vitales

A «barbas» lo mataron en la 203 de un hotel de Medellín: al parecer tenía «problemas» con el Tren de Aragua

La tranquilidad del tradicional barrio Boston, en la zona céntrica de Medellín, se vio interrumpida en la madrugada de este lunes 22 de diciembre por un ataque sicarial ejecutado con precisión. Un ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado preliminarmente con el alias de ‘Barbas’, fue asesinado con arma de fuego al interior de un hotel del sector.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 4:20 de la mañana, en la habitación 203 de un establecimiento de alojamiento de la Comuna 10 (La Candelaria), lugar que se convirtió en el escenario de una presunta retaliación criminal.

Una “encerrona” planificada

Según testigos, el crimen habría sido cuidadosamente orquestado; pues horas antes del homicidio, tres mujeres ingresaron al hotel y reservaron la habitación 203. Posteriormente, en horas de la madrugada, la víctima, de 32 años, ingresó al lugar en compañía de dos amigos y una cuarta mujer.

Poco tiempo después, el silencio de la madrugada fue roto por varias detonaciones de arma de fuego. Testigos relataron que, tras los disparos, se observó a cuatro mujeres y dos hombres salir corriendo del hotel con rumbo desconocido. Al verificar la habitación, el personal del lugar halló a la víctima sin signos vitales, tendida con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Vínculos con el ‘Tren de Aragua’ bajo investigación

Autoridades acudieron al sitio para realizar la inspección técnica al cadáver. Según versiones extraoficiales el venzolano era conocido como alias ‘Barbas’, y al parecer mantenía conflictos de tiempo atrás con integrantes del grupo delincuencial transnacional ‘Tren de Aragua’.

Investigan si este homicidio obedece a un ajuste de cuentas interno o a una disputa por el control de rentas ilícitas en el centro de la ciudad. La participación de las cuatro mujeres en el hecho es una de las piezas clave del rompecabezas judicial, pues habrían servido como “gancho” para atraer a la víctima al lugar donde fue ejecutada.

Este suceso reabre el debate sobre los controles de seguridad y el registro de huéspedes en los hoteles del centro de Medellín, especialmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta el flujo de personas.

Se busca identificar plenamente a los seis sospechosos que huyeron del sitio.