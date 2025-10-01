¡A bañarse pues! EPM avisa que ya les llegó el agua a Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado

Resumen: EPM restablece el servicio de acueducto para más de 28.000 usuarios en Itagüí, La Estrella y San Antonio de Prado. La empresa informa que la novedad ya fue superada.
Minuto30.com .- La empresa EPM ha confirmado el restablecimiento total del servicio de acueducto para 28.135 usuarios que se vieron afectados en el circuito La Estrella. La normalización del servicio beneficia a varios barrios de Itagüí y La Estrella, además de incluir el Corregimiento San Antonio de Prado.
Entre los sectores que ya cuentan con el servicio de agua se encuentran:
- Itagüí: Ditaires, Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril, Pilsen, San Javier, Villa Lía y Santa Catalina.
- La Estrella: Bellavista, San Andrés, La Ferrería, San Javier, La Verde (La María), San Benito, Santa Lucía y Las Brisas.
EPM agradeció a la comunidad por su comprensión durante el tiempo que duró la interrupción del servicio. En caso de presentarse cualquier novedad con la prestación del acueducto, la empresa solicitó comunicarse con la línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115.
