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    A balazos terminaron con la vida de alias «Messi» en Sonsón

    De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se mantenía entre Callicaliente y La Galería

    Publicado por: SoloDuque

    un hombre conocido como "messi" fue asesiando en sonsón este lunes 16 de marzo
    un hombre conocido como "messi" fue asesiando en sonsón este lunes 16 de marzo. Foto Minuto30/Cortesía
    A balazos terminaron con la vida de alias «Messi» en Sonsón

    Resumen: Autoridades realizaron la Inspección Técnica a Cadáver e iniciaron las labores de campo para identificar a los responsables. Aunque los móviles son materia de investigación, no se descarta que el hecho esté vinculado a ajustes de cuentas entre estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Este lunes 16 de marzo, el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, fue escenario de un nuevo hecho de sangre que enluta la región. En las últimas horas, las autoridades reportaron el homicidio de un hombre de 35 años, ampliamente conocido con el mote de de ‘Messi’.

    De acuerdo con las primeras versiones, la víctima quien se mantenía entre Callicaliente y La Galería fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones. Alias ‘Messi’ falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

    Autoridades realizaron la Inspección Técnica a Cadáver e iniciaron las labores de campo para identificar a los responsables. Aunque los móviles son materia de investigación, no se descarta que el hecho esté vinculado a ajustes de cuentas entre estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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