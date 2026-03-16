A balazos terminaron con la vida de alias «Messi» en Sonsón

Resumen: Autoridades realizaron la Inspección Técnica a Cadáver e iniciaron las labores de campo para identificar a los responsables. Aunque los móviles son materia de investigación, no se descarta que el hecho esté vinculado a ajustes de cuentas entre estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.

Minuto30.com .- Este lunes 16 de marzo, el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, fue escenario de un nuevo hecho de sangre que enluta la región. En las últimas horas, las autoridades reportaron el homicidio de un hombre de 35 años, ampliamente conocido con el mote de de ‘Messi’.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima quien se mantenía entre Callicaliente y La Galería fue interceptada por sujetos armados que, sin mediar palabra, accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones. Alias ‘Messi’ falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, antes de que pudiera recibir asistencia médica.

Autoridades realizaron la Inspección Técnica a Cadáver e iniciaron las labores de campo para identificar a los responsables. Aunque los móviles son materia de investigación, no se descarta que el hecho esté vinculado a ajustes de cuentas entre estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.