Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
Pico y Placa Medellín Lunes: 6 - 9 6 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    A bala lo mataron en el centro de Medellín: desde una moto le dispararon

    La víctima fue auxiliada rápidamente y llevada a un centro hospitalario del norte de la ciudad a donde llegó sin vida

    Publicado por: SoloDuque

    Cita falsa para vender una consola terminó en balacera y dejó un muerto en Guarne
    Foto de archivo.
    A bala lo mataron en el centro de Medellín: desde una moto le dispararon

    Resumen: Aunque la víctima fue auxiliada rápidamente y llevada a un centro hospitalario del norte de la ciudad, el reporte médico fue desalentador: el hombre ingresó a la sala de urgencias sin signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la mañana de este domingo 18 de enero, un nuevo ataque con arma de fuego se registró en el populoso sector de El Raudal, dejando como saldo un hombre fallecido. El crimen, ejecutado bajo la modalidad de sicariato, generó pánico entre los comerciantes y transeúntes que a esa hora iniciaban su jornada.

    El ataque

    De acuerdo con versiones de testigos, la víctima se encontraba por la zona cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Sin mediar palabra y con una frialdad absoluta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el ciudadano.

    Tras lograr su cometido, los agresores emprendieron la huida a alta velocidad por las calles del centro para perderse sin rumbo conocido.

    Falleció antes de llegar al centro asistencial

    Aunque la víctima fue auxiliada rápidamente y llevada a un centro hospitalario del norte de la ciudad, el reporte médico fue desalentador: el hombre ingresó a la sala de urgencias sin signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver en el hospital y recolectaron vainillas en el lugar de los hechos.

    Se espera en próximas horas que se de a conocer la identidad de la víctima.

    Aquí más Noticias de Meellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.