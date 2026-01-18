Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

A bala lo mataron en el centro de Medellín: desde una moto le dispararon

Minuto30.com .- En la mañana de este domingo 18 de enero, un nuevo ataque con arma de fuego se registró en el populoso sector de El Raudal, dejando como saldo un hombre fallecido. El crimen, ejecutado bajo la modalidad de sicariato, generó pánico entre los comerciantes y transeúntes que a esa hora iniciaban su jornada.

El ataque

De acuerdo con versiones de testigos, la víctima se encontraba por la zona cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. Sin mediar palabra y con una frialdad absoluta, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra el ciudadano.

Tras lograr su cometido, los agresores emprendieron la huida a alta velocidad por las calles del centro para perderse sin rumbo conocido.

Falleció antes de llegar al centro asistencial

Aunque la víctima fue auxiliada rápidamente y llevada a un centro hospitalario del norte de la ciudad, el reporte médico fue desalentador: el hombre ingresó a la sala de urgencias sin signos vitales debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver en el hospital y recolectaron vainillas en el lugar de los hechos.

Se espera en próximas horas que se de a conocer la identidad de la víctima.

