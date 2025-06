A Atlético Nacional se le perdieron los goles: empató 0-0 con Once Caldas

Resumen: A pesar de un dominio claro y ser el equipo más goleador de la Liga BetPlay, Atlético Nacional no pudo pasar del empate sin goles frente a Once Caldas, gracias a una soberbia actuación del arquero Joan Parra, quien frustró repetidamente los intentos de jugadores como Alfredo Morelos, Kevin Viveros, William Tesillo y Marino Hinestroza. Este resultado representa un punto de oro para Once Caldas y complica las aspiraciones de Atlético Nacional en los cuadrangulares, ya que Millonarios toma una ventaja importante al sumar más puntos y conservar el "punto invisible". El próximo desafío para los verdolagas será un crucial partido como visitantes contra Millonarios el jueves 5 de junio, donde deberán buscar la victoria a pesar de las ausencias clave de David Ospina, Felipe Román y Marino Hinestroza por llamado a la selección Colombia.