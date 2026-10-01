Resumen: Según las versiones extraoficiales, el ciudadano extranjero sí se encontraba en jurisdicción de Copacabana cuando presuntamente fue víctima de un intento de atraco. Durante este asalto, alias ‘Ash’ resultó herido, lo que obligó a sus acompañantes a buscar asistencia médica de urgencia.

A «Ash» no lo capturaron en Copacabana: casi lo matan en un atraco allá pero lo capturaron en otro municipio del norte del Valle de Aburrá

Minuto30.com .- La captura de un ciudadano australiano-iraní conocido con el alias de ‘Ash’, requerido por la justicia de Australia mediante una circular azul de la Interpol por delitos de narcotráfico, generó una ola de desinformación en el norte del Valle de Aburrá.

Aunque los primeros reportes señalaban que el fugitivo internacional había sido detenido en medio de un operativo dentro del Hospital Santa Margarita de Copacabana, las autoridades locales desmintieron esta versión, aclarando que el arresto se produjo a la salida de un centro médico ubicado en otra localidad del área metropolitana tras un confuso incidente de seguridad.

Copacabana desmiente que «Ash» saliera de un hospital de Copacabana

La Alcaldía de Copacabana emitió un comunicado a la opinión pública este 1 de octubre para atajar los rumores que circulaban en medios de comunicación. En el documento, la administración municipal fue categórica al afirmar que en la E.S.E. Hospital Santa Margarita no se ha registrado el ingreso ni la atención de pacientes con heridas por arma de fuego en las últimas semanas. Asimismo, la entidad descartó la ejecución de cualquier procedimiento policial, judicial o de captura que involucrara a ciudadanos extranjeros dentro de sus instalaciones, desvinculando por completo a la red de salud pública del municipio de este operativo.

Casi lo matan en un atraco en Copacabana pero lo llevaron a otro municipio del norte del Valle de Aburrá

El verdadero hilo de los acontecimientos revela una secuencia que mezcla la delincuencia común local con el rastreo internacional de prófugos. Según las versiones extraoficiales, el ciudadano extranjero sí se encontraba en jurisdicción de Copacabana cuando presuntamente fue víctima de un intento de atraco. Durante este asalto, alias ‘Ash’ resultó herido, lo que obligó a sus acompañantes a buscar asistencia médica de urgencia.

Con el aparente objetivo de evadir la atención de las autoridades en el lugar de los hechos, los amigos del extranjero decidieron trasladarlo a un centro hospitalario situado en otro municipio del norte del Valle de Aburrá. Una vez lo ingresaron al área de urgencias, los sujetos abandonaron las instalaciones dejándolo a su suerte y no regresaron al lugar. Este ingreso irregular por heridas violentas encendió las alertas de las autoridades metropolitanas, quienes, al iniciar el proceso de verificación de identidad del paciente, cruzaron bases de datos y descubrieron que se trataba de un objetivo internacional.

Circular azul de Interpol

Alias ‘Ash’ estaba bajo el radar de las agencias de seguridad debido a una circular azul expedida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Este instrumento de cooperación policial tiene como fin recopilar información sobre la identidad, ubicación o actividades de una persona vinculada a un proceso penal. En este caso específico, el sistema judicial australiano lo solicita por su presunta participación en redes de narcotráfico y microtráfico.

El operativo final se concretó justo cuando el extranjero recibía el alta médica. Al disponerse a abandonar el hospital donde había sido abandonado por sus acompañantes, efectivos de la policía lo interceptaron para materializar la captura. Este arresto pone fin a la fuga del ciudadano australiano-iraní y activa de inmediato los canales diplomáticos y migratorios correspondientes, dejando en evidencia la presencia de extranjeros con graves antecedentes penales que intentan pasar desapercibidos en las subregiones de Antioquia.