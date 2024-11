Madrid, 17 ene (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano, restó importancia a la decisión que tome sobre hacer pasillo el Atlético de Madrid al Real Madrid este jueves en Copa del Rey en el Cívitas Metropolitano, tras la conquista de la Supercopa de España, y aseguró que le parece "perfecto", defendiendo la potestad de decidir de cada club.

"Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia", respondió Ancelotti cuando fue preguntado sobre su sentimiento si el Atlético de Madrid repite su decisión de no realizar pasillo.

"Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid hace las cosas de distinta manera pero no me meto en esto. Cuando tengamos la posibilidad de elegir y nos toque, elegiremos lo mejor para nosotros", añadió.

Por: EFE