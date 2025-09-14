Minuto30.com .- Un hombre de 38 años, identificado como David Alexander Higuita David, resultó gravemente herido tras pisar una mina antipersonal en la vereda Candelaria de Peque, Antioquia. El trágico suceso, que ocurrió la noche del pasado sábado 13 de septiembre, le causó la amputación de su pierna izquierda.

Autoridades confirman que Higuita David se encontraba cuidando animales a unos 500 metros de su vivienda cuando el artefacto explosivo se activó. De inmediato, fue trasladado al hospital local de San Francisco y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido a un centro hospitalario en Medellín, donde recibe atención médica.

Las autoridades se encuentran investigando la instalación del artefacto y la presencia de grupos armados ilegales que tienen injerencia en la zona, y han generado un ambiente de zozobra en la comunidad.

