A 29 días del debut, el proceso de Reinaldo Rueda en Colombia aún no despega

Bogotá, 16 may (EFE).- A 29 días del debut de Colombia en la Copa América, el 14 de junio contra Ecuador en Barranquilla, el proceso de Reinaldo Rueda aún no despega, pues la pandemia solo le ha permitido hacer microciclos con jugadores de la liga local y las constantes lesiones de sus figuras no pintan un panorama amable.

El exseleccionador de Chile asumió el cargo en enero del año pasado en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, destituido tras caer por 6-1 ante Ecuador en Quito, pero no ha podido empezar su proceso en forma por la suspensión de las jornadas de eliminatorias de marzo pasado.

A ello debe sumarse el bajo nivel o las lesiones que han aquejado a algunas de sus figuras como Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, James Rodríguez y Falcao García, que no han tenido mucha continuidad pero son fichas indiscutibles en el equipo colombiano.

Es por ello que Rueda tendrá que mirar hacia la Serie A de Italia y a la liga portuguesa para empezar a construir su proyecto, pues es allí donde están en este momento los jugadores más destacados y los que se apuntan como titulares en el torneo continental donde Colombia tiene, además, la presión de ser anfitriona.

Luis Fernando Muriel, que ha anotado 26 goles esta temporada con el Atalanta, y Juan Guillermo Cuadrado, una de las pocas luces de un alicaído Juventus, se apuntan como los ejes del equipo en el torneo continental.

Igualmente sobresalen Duván Zapata, que acumula 19 celebraciones con ‘La Dea’, y David Ospina, que a pesar de las lesiones ha atajado 22 partidos esta temporada con el Napoli y se ha ganado la confianza del técnico Gennaro Gattuso en una puja que ha tenido a lo largo de la temporada con el joven italiano Alex Meret.

A ellos debe sumarse lo hecho en portugal por Mateus Uribe y por Luis Díaz en el Porto, donde se han ganado la titularidad por sus buenas actuaciones y han disputado más de 40 partidos cada uno.

Sin embargo, Rueda tendrá que lidiar con un problema que le dejó Queiroz y que ya arrastraba la selección colombiana desde la época en que el entrenador era el argentino José Pekerman: los laterales.

En la derecha el titular venía siendo Santiago Arias, que no juega desde el 9 de octubre del año pasado cuando sufrió una luxo-fractura del tobillo izquierdo contra Venezuela, por lo que se espera que ahí aparezca Stefan Medina, una de las figuras del Monterrey mexicano y que en las últimas veces que vistió la casaca cafetera sobresalió.

Por la izquierda la situación es más complicada porque el puesto estaba en manos de Johan Mojica, que hoy juega en el Elche español pero no pasa por sus mejores momentos, y de Frank Fabra, que ha sufrido por su bajo nivel en el Boca Juniors.

Ante esta situación, Rueda tendrá que valorar lo que le puede aportar cada uno para tomar una decisión sobre quién será el titular en esa zona, donde han pasado varios jugadores que, sin mucho éxito, han tratado de tomar el relevo que dejó Pablo Armero tras el Mundial de Brasil 2014.

En este contexto, el posible once de Reinaldo Rueda para la Copa América lo conformen: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado; Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.