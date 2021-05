A 28 días del debut en Copa América, Argentina tiene más certezas que dudas

Buenos Aires, 16 may (EFE).- A 28 días del debut de Argentina en la Copa América ante Chile, las principales figuras de la Albiceleste atraviesan un gran momento en sus clubes y por eso el entrenador, Lionel Scaloni, tiene más certezas que dudas.

Argentina debutará el 13 de junio en el Monumental de Buenos Aires, el Antonio Vespucio Liberti, estadio en el que la Albiceleste se consagró campeona del mundo en 1978 por primera vez en su historia.

Bolivia, Uruguay y Paraguay son los otros integrantes del Grupo A del torneo que debió disputarse el año pasado.

El delantero del Bayer Leverkusen Lucas Alario, que suele ser convocado por Scaloni pero no es titular, será baja porque sufrió una lesión en el tendón del muslo de la pierna derecha jugando para su equipo.

El defensa del Villarreal español Juan Foyth, titular en la Copa América de Brasil 2019, sufrió una rotura muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda y está en duda para el certamen, que en su nueva programación se disputará en cuatro canchas de Argentina y cuatro de Colombia del 13 de junio al 10 de julio.

La baja más sensible será la del centrocampista del Bayer Leverkusen Exequiel Palacios, que, a diferencia de Alario y Foyth, podía llegar a ser titular.

«Lo que sí tenemos claro en la selección es la manera de jugar, con jugadores de calidad, asociativos, y luego tener uno o dos que puedan explotar, como es el caso de Nico González o de (Lucas) Ocampos. Ésa es la idea. Apostamos mucho por los que han estado con nosotros en los últimos tiempos», adelantó el pasado martes Scaloni en una entrevista con Marca.

«Vamos a los números: el último Mundial lo ganamos en 1986 y la última Copa América en 1993. Son muchos años ya sin títulos. Lo único que podemos hacer es intentar dar una alegría al país, pero no vender humo, no salir a decir: ‘vamos a ganar por ustedes’. No. Sí vamos a intentar dejar a un lado lo que está sucediendo en el país y darles una alegría», añadió.

Scaloni dijo también que su jugador estrella, Lionel Messi, se encuentra «cómodo» porque lograron «hacer un equipo en el que él se puede acoplar».

La probable alineación de Argentina para su debut es la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lucas Ocampos, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez.