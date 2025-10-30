Resumen: Los hechos investigados ocurrieron en el sector La Tablaza de La Estrella (Antioquia) entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero de 2020

¡A 17 años fue condenado! Miguel Ángel secuestró, drogó y violó a una niña de 16 años en la Estrella

Luego de valorar el conjunto de pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 17 años de prisión a Miguel Ángel Marín Trujillo por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y suministro a menor.

Los hechos investigados ocurrieron en el sector La Tablaza de La Estrella (Antioquia) entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero de 2020, cuando una joven de 16 años fue interceptada por el hoy sentenciado, quien la amenazó con un cuchillo y la condujo hasta un matorral donde la abusó.

Según la investigación adelantada por una fiscal del Centro de Atención Integral de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, la adolescente estuvo retenida durante cuatro horas, tiempo en el que también fue amenazada y obligada consumir estupefacientes.

Marín Trujillo fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional gracias a la información entregada por varios menores que pasaban por el lugar y dieron aviso a las autoridades.

La decisión de primera instancia quedó ejecutoriada. En el fallo se ordenó la captura del procesado quien había quedado en libertad por vencimiento de términos.

Información publicada por la Fiscalía General de la Nación

Aquí más Noticias de La Estrella