¡A 16avos de final! Colombia vence a Congo y asume el liderato del Grupo K

Resumen: Con la clasificación en el bolsillo, el combinado nacional ya piensa en su próximo gran reto. El próximo sábado, Colombia se medirá cara a cara contra Portugal en Miami

Minuto30.com .- La Selección Colombia aseguró su tiquete a la siguiente ronda del Mundial 2026 tras firmar un trabajado y sufrido triunfo ante la República Democrática del Congo. Un solitario gol de Daniel Muñoz en el minuto 76 fue suficiente para destrabar un partido complejo, dejando a la ‘Tricolor’ en lo más alto de la tabla con 6 puntos, y relegando a Portugal al segundo lugar con 4 unidades.

El «efecto Juanfer» y el muro congoleño

Aunque el marcador final sugiere un trámite cerrado, las estadísticas demuestran que el equipo de Néstor Lorenzo propuso de principio a fin. Sin embargo, el guardameta de la escuadra africana se vistió de héroe, convirtiéndose en la gran figura del partido al ahogar múltiples opciones claras de gol desde el minuto 4, en 8 ocasiones.

Gol anulado: La ansiedad y el ansia de aumentar la ventaja le pasaron factura a Colombia, que cayó en 9 posiciones adelantadas. Una de ellas privó a Luis Díaz de celebrar el segundo tanto, luego de que el juez de línea ahogara el grito de gol nacional.

El revulsivo del partido: Al ver que el equipo perdía claridad, Lorenzo movió el banco antes del minuto 60. Retiró a James Rodríguez para darle paso a Juan Fernando Quintero, una modificación que le dio un nuevo aire al mediocampo, aportando la pausa y la distribución necesarias para mantener el control del juego.

Radiografía del partido: Las estadísticas

El absoluto dominio de la Selección Colombia se reflejó claramente en las estadísticas del encuentro, donde el equipo nacional controló el 66% de la posesión del balón frente al 34% de la República Democrática del Congo.

La ofensiva de la ‘Tricolor’ fue constante, registrando 20 remates totales (9 de ellos al arco) en comparación con los 8 intentos (3 al arco) del conjunto africano, una superioridad respaldada por una enorme fluidez colectiva que dejó 506 pases completados contra solo 281 de sus rivales.

El juego también estuvo parejo en la pelota quieta con 5 tiros de esquina para Colombia y 4 para el Congo, mientras que el principal dolor de cabeza para los dirigidos por Néstor Lorenzo fue la falta de sincronización en ataque, lo que provocó un abrumador registro de 9 fueras de juego frente a ninguno de la escuadra congoleña.

Próxima parada: Miami y el liderato ante Portugal

Con la clasificación en el bolsillo, el combinado nacional ya piensa en su próximo gran reto. El próximo sábado, Colombia se medirá cara a cara contra Portugal en Miami. En este partidazo de alto calibre se definirá el liderato definitivo del Grupo K y, por ende, el rival al que deberá enfrentar la ‘Tricolor’ en la llave de eliminación directa de los 16avos de final.