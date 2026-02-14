América de Cali celebró sus 99 años con victoria ante Santa Fe frente a 32 mil hinchas en el Pascual Guerrero. Foto: América de Cali

Resumen: El América de Cali coronó la celebración de sus 99 años de historia con una victoria vibrante ante Independiente Santa Fe, en un estadio Pascual Guerrero que rugió con la presencia de más de 32 mil hinchas. Aunque el portero rival evitó una goleada mayor, el júbilo estalló al minuto 76 cuando Daniel Valencia, tras una asistencia de Omar Bertel, marcó el único tanto del encuentro. Este triunfo no solo significó tres puntos valiosos en el clásico de rojos, sino el reencuentro perfecto entre el equipo y su afición en una fecha de enorme valor sentimental para "La Mecha".

¡99 años de pasión y gloria! Daniel Valencia le da el regalo perfecto a la hinchada del América

El América de Cali vivió una auténtica fiesta en el estadio Pascual Guerrero, celebrando su aniversario número 99 con una victoria ajustada pero vibrante ante Independiente Santa Fe.

En una edición más del clásico de rojos, el conjunto escarlata logró imponerse ante su gente, que respondió de manera masiva para conmemorar casi un siglo de historia deportiva.

El ambiente en las tribunas fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, marcando el esperado regreso de la hinchada al “Sanfernandino”.

Más de 32 mil espectadores tiñeron las gradas de rojo, creando un marco de júbilo y respaldo que impulsó al equipo local durante los noventa minutos de juego.

A pesar del dominio mostrado por “La Mecha”, el marcador no fue más abultado gracias a la destacada actuación del portero santafereño Andrés Mosquera Marmolejo.

El guardameta visitante se convirtió en una muralla que evitó lo que pudo ser una goleada histórica, interviniendo con éxito en múltiples ocasiones claras de gol generadas por la ofensiva caleña.

El grito sagrado de gol finalmente llegó en el minuto 76 de la parte complementaria, tras una jugada colectiva que rompió el cerrojo capitalino.

Daniel Valencia fue el encargado de enviar el balón al fondo de la red, aprovechando una precisa asistencia de Omar Bertel, quien le sirvió el esférico para desatar la locura en el Pascual Guerrero y sellar así un cumpleaños inolvidable para la institución vallecaucana.

Con esta victoria América de Cali s parcialmente cuarto con 10 puntos y ahora se prepara para visitar a Junior en Barranquilla el 18 de febrero.

