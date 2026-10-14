Resumen: Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentan este miércoles 14 de octubre (8:30 p. m.) en el Atanasio Girardot por los cuartos de final a partido único. Duelo táctico entre Lucas González y Amaranto Perea marcado por ausencias de peso.

90 minutos de pura adrenalina: Clásico paisa a todo o nada en la Copa Colombia

Minuto30.com .- La ciudad de Medellín se paraliza este miércoles 14 de octubre, a partir de las 8:30 de la noche, para vivir una nueva y vibrante edición del clásico montañero. En esta ocasión, el escenario no admite margen de error ni cálculos especulativos: Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín se miden a partido único por los cuartos de final de la Copa Colombia sobre el césped del estadio Atanasio Girardot.

Quien gane avanzará de manera directa a la ronda semifinal del certamen patrio, mientras que un eventual empate en el tiempo reglamentario obligará a definir el boleto desde el punto penal.

Ambos planteles llegan a este compromiso trascendental con ajustes tácticos de última hora y golpeados por ausencias notables en sus nóminas habituales, lo que obligó a los estrategas Lucas González y Luis Amaranto Perea a mover sus fichas para conformar alineaciones competitivas y de alto impacto.

La propuesta verdolaga: Lucas González apuesta por el liderazgo de Cardona y Armani

En el banco de Atlético Nacional, el director técnico Lucas González diseñó un onceno que combina experiencia internacional bajo los tres palos con dinamismo en la mitad del campo:

Once titular confirmado: Franco Armani custodiará la portería; en la línea defensiva formarán Haydar, Parra, Andrés Román y Velásquez; en el sector medular estarán Jorman Campuzano como eje de contención, acompañado por Marín, Uribe y la visión creativa de Edwin Cardona; mientras que en el frente de ataque actuarán Cabrera y James.

Alternativas en el banco: Entre los emergentes verdolagas destacan Rengifo, Kevin Parra, Casco y la grata novedad de Nico Rodríguez, quien regresa formalmente a la convocatoria tras superar varias semanas de inactividad por lesión muscular.

El esquema del Poderoso: equilibrio y pegada bajo la batuta de Perea

Por los lados del Deportivo Independiente Medellín, el timonel Luis Amaranto Perea confeccionó una estructura sólida que pretende disputar la posesión en la medular y explotar la profundidad por los costados:

Alineación titular roja: Éder Chaux defenderá el arco; la zaga estará integrada por Hayen Palacios, Luis Escorcia, el uruguayo Joaquín Varela y la experiencia de Frank Fabra en la banda izquierda; en el mediocampo de marca y enlace figuran Didier Moreno, Halam Loboa, Agustín Martegani y Daniel Cataño; dejando en punta a la dupla conformada por Carlos Lucumí y John Montaño.

Variantes de peso: En la banca de suplentes del Rojo aguardan nombres de jerarquía como el zaguero Kevin Mantilla, el volante Baldomero Perlaza y el atacante uruguayo Enzo Larrosa, listos para ingresar si el desarrollo táctico lo exige.

El calvario de las bajas: Juanfer Quintero y Morelos, las grandes ausencias

El choque regional llega condicionado por bajas sensibles que obligaron a replantear los planes originales de ambos cuerpos técnicos:

Duro golpe para el Rojo: La principal baja del Medellín es Juan Fernando Quintero, quien no logró recuperarse a tiempo de sus dolencias físicas y quedó completamente descartado para este crucial compromiso.

Enfermería verdolaga llena: Nacional sufre bajas de peso en todas sus líneas: el defensor William Tesillo, el atacante Alfredo Morelos, Andrés Sarmiento y el extremo Marlos Moreno no alcanzaron a ponerse a punto y se perderán el clásico.

Con un terreno de juego recuperado tras los eventos del fin de semana y más de 40.000 hinchas en las tribunas, el Atanasio Girardot será testigo de 90 minutos de pura adrenalina en la batalla por la hegemonía paisa.

Fútbol en paz

En las tribunas del Atanasio Girardot se vive una auténtica fiesta con la presencia de ambas hinchadas, una estampa que reafirma el compromiso de la ciudad por vivir el clásico bajo la consigna del fútbol en paz.

Con cánticos, banderas y un robusto dispositivo perimetral dispuesto por las autoridades para velar por la convivencia antes, durante y después de los noventa minutos, las parcialidades de Atlético Nacional y del Deportivo Independiente Medellín buscan ratificar que la rivalidad regional se circunscribe únicamente a lo deportivo, consolidando al máximo escenario de los antioqueños como un ejemplo de tolerancia, fiesta compartida y cultura ciudadana.