[VIDEO] Judicializaron a 9 personas por desfalco superior a $38.000 millones en Chocó

La Fiscalía judicializa a nueve personas presuntamente implicadas en un desfalco superior a los 38.000 millones de pesos en la universidad tecnológica del Chocó.

Los procesados, al parecer, suscribieron varios contratos relacionados con el suministro de maquinarias y equipos industriales, además de la construcción de un Centro de Desarrollo

Tecnológico de la Madera en el municipio de Atrato.

Estas acciones, se cree, se dieron en desarrollo de la implementación de dos proyectos de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria cuyo objetivo era capacitar a los habitantes de los municipios de Riosucio, Acandí, Quibdó, Carmen de Atrato, Tadó, Itsmina, Bahía Solano y Juradó (Chocó).

Labores de policía judicial evidenciaron que los investigados, al parecer, suscribieron, tramitaron y autorizaron el pago de los referidos contratos sin que existieran estudios

previos para su ejecución.

Así mismo, se estableció que no se contó con una póliza autorizada por la entidad correspondiente y que los recursos no se depositaron en una fiducia; sino que fueron girados a cuentas de particulares. Además, no se evidenciaron avances en las obras a pesar de tener como fecha límite para la ejecución el mes de diciembre de 2019.

Las autoridades capturaron a los procesados quienes fueron imputados; según sus responsabilidades individuales, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los

requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documentos público.

