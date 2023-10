VIDEO: 850 millones de dólares de inversión extranjera, logró la Agencia de Cooperación de Medellín para la ciudad en el cuatrienio

in

Gracias a la inversión extranjera, en la ciudad se han generado 13.000 empleos y más de 25.000 personas se han beneficiado por la estrategia territorial de los Centros de Valle del Software. Así se destacó en el evento Medellín y sus Aliados Internacionales, que se realizó este jueves en Ruta N con más de 200 invitados nacionales y extranjeros.

“Tenemos que hacer honor y aprovechar la nueva condición de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que eso nos inserte en la economía global, traiga progreso, desarrollo, calidad de vida y paz. Contar con aliados estratégicos siempre va a ser un aporte que, a través de la historia local, nos va a fortalecer. Gracias por lo que hacen todos los días, por el amor y el empeño que hacen, que tienen con su trabajo, que se ve evidenciado en estos resultados. La ciudad no avanzaría, no tendría el progreso que tiene hoy, si no fuera por todos ustedes, por quienes invierten, por quienes trabajan en lo público, por quienes cuidan lo público”, dijo el alcalde (e) Óscar Hurtado.

Los resultados en inversión y cooperación internacional en este cuatrienio han sido únicos: 136 empresas extranjeras de tecnología, ciencias de la vida, manufactura y comercio, entre otras, llegaron entre 2020 y 2023 (reporte de la ACI Medellín y Ruta N). Estas compañías llegaron gracias a los costos competitivos, a los beneficios tributarios, al talento humano y a la calidad de vida que ofrece el Distrito.

“850 millones de dólares en inversión extranjera y 30 millones de dólares en cooperación internacional han servido para generar desarrollo económico, social y ambiental y, de esta manera, impactar directamente en la vida de todos los ciudadanos. Estos empleos se crearon gracias a más de 90 empresas extranjeras de tecnología, ciencias de la vida, manufactura, infraestructura, entre otras, provenientes de España, Estados Unidos, Argentina, México y Costa Rica”, expresó el director ejecutivo de la ACI Medellín, Juan Camilo Mergesh.

Este reconocimiento hizo que en el cuatrienio se atendieran 2.000 validadores internacionales de alto nivel, entre los que se destacan embajadores, alcaldes, directivos de grandes compañías, ministros y altos consejeros de gobierno, incluidos también 200 periodistas de medios como América Economía, Wall Street Journal, Bloomberg, El Financiero, Telemundo y Univisión, entre otros, quienes llegaron a conocer proyectos como el C4TA, los Centros del Valle del Software, las escaleras eléctricas de la comuna 13, el sistema metro, programas culturales como la Red de Escuelas de Música y los jardines de Buen Comienzo.

“Medellín ha alcanzado un nivel emblemático entre las ciudades más importantes de América Latina por su espíritu de innovación y empresarial. Nuestro país tiene una relación más estrecha con esta ciudad, ya que el Metro de Medellín ganó el concurso para la operación del Metro de Quito que va a comenzar a operar en pocas semanas, lo cual hace que nuestras relaciones sean más estrechas”, afirmó el embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz Crespo.

En el evento se entregaron reconocimientos a empresas extranjeras como MercadoLibre, Gorilla Logic, Softserve y Bioracer, además de organismos como ICLEI, la Embajada del Reino Unido en Colombia, Mercy Corps, entre otros, por la confianza en el Distrito durante estos años.

“Estamos quitándole a la violencia los jóvenes, a quienes les ofrecemos calidad de vida. Nuestras cifras hablan por sí solas, Medellín es el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está a la vanguardia en el país y que ayudó a que la cifra del desempleo fuera de 8,3 %. Agradecemos a los aliados internacionales por la compañía, por venir a Medellín y por mostrarle al mundo lo grandes que somos”, indicó el director ejecutivo de la Corporación Ruta N, Humberto Vega.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el show cultural de la Red de Escuelas de Música y del grupo Taller Caribe de Moravia, que interpretaron música de los litorales del Pacífico y Atlántico Colombiano.

