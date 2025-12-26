Resumen: La Policía Antioquia intensificó controles en Rionegro durante 2025 y logró incautar 84 armas ilegales, evitando hechos de violencia y fortaleciendo la seguridad ciudadana.

Rionegro bajo lupa: Policía sacó de las calles más de 80 armas ilegales durante este 2025

El porte ilegal de armas continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para la seguridad ciudadana en el Oriente antioqueño. Por esta razón, la Policía Nacional en Antioquia intensificó durante 2025 sus acciones operativas y preventivas en el municipio de Rionegro, logrando importantes resultados en la lucha contra este delito.

En el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”, las autoridades reportaron que solo durante el mes de diciembre de 2025 se capturaron cinco personas por hechos relacionados con el porte ilegal de armas de fuego.

En estos procedimientos fueron incautadas seis armas, entre ellas tres armas de fuego convencionales, una pistola calibre 16, un revólver calibre .38, un arma tipo fogueo y dos armas traumáticas, varias de ellas con munición.

De acuerdo con la Policía, estas armas eran portadas de manera irregular y representaban un alto riesgo para la convivencia y la integridad de la comunidad.

Su retiro de circulación permitió prevenir posibles hechos de violencia y fortalecer la seguridad en una de las temporadas más sensibles del año.

El balance general de 2025 evidencia el impacto de estas acciones. En lo corrido del año, la Policía logró incautar 84 armas de fuego en Rionegro, una cifra que refleja el trabajo sostenido de las patrullas, el apoyo de la central de radio y la ejecución permanente de planes de control e investigación.

Las autoridades destacaron que la reacción oportuna ante denuncias ciudadanas y los operativos focalizados han sido claves para evitar que estas armas sean utilizadas en delitos que afecten la vida y la tranquilidad de los habitantes del municipio.

Finalmente, la Policía Antioquia reiteró su compromiso con la protección de la vida y el fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

Más noticias de Antioquia