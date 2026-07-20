80 municipios de 10 departamentos sintieron el fuerte temblor del domingo ¿y usted?

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Resumen: Las autoridades de gestión del riesgo y los organismos de socorro mantuvieron el monitoreo continuo en coordinación con el SGC para descartar réplicas o imprevistos

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el reporte oficial tras el temblor registrado la noche del domingo 19 de julio a las 8:44 p.m., el cual fue sentido ampliamente en el centro y noroccidente del país.

De acuerdo con el informe de la entidad técnica, el movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, y se caracterizó por registrarse a una profundidad intermedia de 158 kilómetros.

Parámetros técnicos confirmados por el SGC

Magnitud: 4.6 grados

Fecha y hora: 19 de julio a las 8:44 p.m. (hora local)

Epicentro: Los Santos, Santander

Profundidad: 158 km

Balance de la entidad

A través de la plataforma interactiva del SGC, donde la ciudadanía reporta la percepción de los movimientos telúricos, la institución consolidó un total de 311 reportes provenientes de 80 municipios en 10 departamentos, demostrando la amplia propagación de la onda sísmica.

«Pese a tratarse de un evento con profundidad intermedia (158 km), la intensidad fue suficiente para ser notada de manera clara en múltiples regiones del país», indica el reporte de la entidad.

Cobertura geográfica de los reportes según el SGC

El informe detalló que la percepción del sismo se concentró en las siguientes zonas:

Antioquia: Con reportes activos en subregiones como el Valle de Aburrá, el Oriente, el Norte y el Bajo Cauca.

Zona centro y nororiente: Cundinamarca, Bogotá D.C., Tolima, Caldas, Risaralda, Boyacá, Meta, Santander y Norte de Santander.

Sin afectaciones estructurales

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que, a pesar del alcance del sismo y el elevado número de notificaciones recibidas por la comunidad, no se registraron afectaciones físicas en infraestructuras ni personas lesionadas.

Las autoridades de gestión del riesgo y los organismos de socorro mantuvieron el monitoreo continuo en coordinación con el SGC para descartar réplicas o imprevistos derivados del evento.