Ocho atletas colombianos se alistan para participar en las jornadas finales del Campeonato Mundial de Atletismo que se lleva a cabo en Tokio, Japón, y en el que el país ya celebró la medalla de bronce de Natalia Linares en salto largo.

Las primeras en entrar en acción este viernes 19 de septiembre serán Flor Denis Ruíz y Valentina Barrios en el lanzamiento de jabalina.

Ruíz, subcampeona mundial en Budapest 2023 y Diploma Olímpico en París 2024, acude a su cuarto Mundial.

Barrios, por su parte, aporta juventud, respaldada por la medalla de plata en el Mundial Sub-20 de Cali 2022 y el oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Valentina Barrios competirá en el Grupo A a partir de las 5:30 a.m. (hora colombiana) enfrentando a 17 lanzadoras, incluida la campeona olímpica y mundial Haruka Kitaguchi (Japón), además de las medallistas del Mundial Sub-20 Adriana Vilagos (Serbia) y Manuela Rotundo (Uruguay).

8 esperanzas colombianas se lanzan a la pista en el cierre del Mundial de Atletismo en Japón

Flor Denis Ruíz saldrá al Grupo B a las 7:00 a.m. (hora colombiana). Para clasificar a la final, se requiere una marca de 62.50 metros o estar entre los 12 mejores registros.

También este viernes inicia la prueba de heptatlón con la participación de Martha Valeria Araújo.

La colombiana llega con el título del Décastar 2025 de Talance, Francia, y un Diploma Olímpico de París 2024.

La primera jornada de heptatlón incluirá los 100 metros vallas, salto alto, impulsión de bala y 200 metros planos, continuando el sábado con salto largo, lanzamiento de jabalina y 800 metros.

El sábado, la atención estará en la prueba de los 20 kilómetros marcha, con la participación de Lucy Mendoza, Mateo Romero, Laura Chalarca y César Herrera.

La salida femenina será a las 5:30 p.m. (hora colombiana) y la masculina a las 7:55 p.m.

Finalmente, Mauricio Ortega competirá el sábado (noche del viernes en Colombia) en la ronda de clasificación del lanzamiento de disco.

