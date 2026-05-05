Resumen: Un equipo de Homicidios de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el departamento de Bolívar, en Colombia, para culminar la investigación por el asesinato de Ambrosio, un hombre de 61 años con ceguera total que fue brutalmente torturado y asesinado en 2025.

70 puñaladas a invidente español para que entregara la clave de la caja fuerte: buscan en Colombia al cómplice del asesino

Minuto30.com .- Las autoridades españolas buscan dar el cierre definitivo a uno de los crímenes más atroces registrados recientemente en la provincia de Cádiz.

Un equipo de Homicidios de la Guardia Civil se ha desplazado hasta el departamento de Bolívar, en Colombia, para culminar la investigación por el asesinato de Ambrosio, un hombre de 61 años con ceguera total que fue brutalmente torturado y asesinado en 2025.

El escabroso hallazgo y el móvil del crimen

El trágico suceso se remonta a septiembre de 2025. El cuerpo de Ambrosio fue hallado sin vida en su casa de campo ubicada en la zona de Tavizna-Benaocaz (Cádiz).

Durante la inspección técnica de la escena, los investigadores reconstruyeron un panorama aterrador:

Brutal tortura: La víctima, en condición de indefensión por su pérdida total de visión, presentaba 70 heridas por arma blanca. La investigación determinó que la mayoría de los cortes fueron infligidos con el único propósito de torturarlo.

El objetivo: Los criminales buscaban desesperadamente que la víctima revelara la combinación de una caja fuerte empotrada en la pared, la cual fue manipulada pero nunca lograron abrir.

Saqueo: La vivienda había sido registrada a fondo y había rastros de sangre en diferentes habitaciones.

La pista colombiana y el operativo internacional

Al descartar otras hipótesis, las pesquisas se centraron en el entorno más cercano de la víctima, apuntando directamente a una familia de origen colombiano que tenía contacto con él.

Gracias a la cooperación internacional, el caso ha tenido importantes avances en los últimos meses:

Capturas: En febrero de 2026, y tras la emisión de una Orden Internacional de Detención por parte del Tribunal de Instancia de Ubrique, se logró la captura del presunto autor material del asesinato y de una colaboradora necesaria.

A la espera de extradición: Actualmente, el principal sospechoso se encuentra recluido bajo estrictas medidas de seguridad en la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de ser extraditado a España para enfrentar la justicia.

Diligencias finales en Cartagena: Los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cádiz se encuentran en Cartagena de Indias ejecutando una comisión rogatoria internacional. Su objetivo es realizar allanamientos, recolectar pruebas en los domicilios vinculados y cerrar el cerco sobre el resto de los implicados.