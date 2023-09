70-20. Tagovailoa y Mostert guían a Miami a aplastante triunfo sobre Denver

Redacción Deportes, 24 sep (EFE).- Tua Tagovailoa y Raheem Mostert, con cuatro anotaciones cada uno, destacaron este domingo con Miami Dolphins en la aplastante victoria de 70-20 sobre Denver Broncos en partido de la semana 3 de la temporada 2023 de la NFL.

Fue el tercer triunfo de Dolphins que establecieron un récord de puntos conseguidos para la franquicia, la marca anterior era de 55 puntos que databa de 1977 en un triunfo ante los Cardinals.

Miami fue una apisonadora desde el inicio del juego en el que Tagovailoa pasó para 309 yardas, completó 26 de 23 envíos y conectó cuatro pases de anotación.

Mostert, el otro protagonista, corrió para 82 yardas. Sumó tres touchdowns por acarreo y otro por recepción. El novato De'Von Achane, logró tres anotaciones por tierra.

Con los Broncos, que hilaron su tercera derrota, Russell Wilson sumó 306 yardas, una anotación y una intercepción.

Ante la abultada ventaja, en el último periodo el entrenador de Dolphins, Mike McDaniel, retiró a Tagovailoa, y a gran parte de los titulares. Mike White, terminó el juego en los controles de Miami.

En otro partido Los Angeles Chargers derrotaron en un emocionante duelo por 24-28 a los Minnesota Vikings.

Justin Herbert lideró la victoria con tres envíos de anotación. Con Vikings, Kirk Cousins, quien también pasó para tres touchdowns, pudo llevarse el triunfo, pero en la última jugada sufrió una intercepción a unas yardas de las diagonales.

Fue la primera victoria para Chargers. Minnesota ligó su tercera caída.

En New York, los New England Patriots superaron 10-15 los Jets, que no vencen a los Pats desde diciembre del 2015. Fue el triunfo 15 consecutivo de New England sobre los neoyorquinos.

También este domingo los Indianapolis Colts se impusieron 19-22, en tiempo extra, a los Baltimore Ravens y los Buffalo Bills apalearon 3-37 a los Washington Commanders.

En el juego en el que los Green Bay Packers derrotaron 18-17 a los New Orleans Saints salió lesionado del hombro derecho Derek Carr, quarterback titular del equipo visitante. Carr sufrió la lesión luego de ser capturado por un defensivo en el tercer cuarto.

Más tarde jugarán Seahawks-Panthers, Chiefs-Bears, Cardinals-Cowboys y Raiders-Steelers.

Resultados de la semana 3 de la NFL:

Jueves 21.09: 49ers 30-12 Giants.

Domingo 24.09: Browns 27-3 Titans, Lions 20-6 Falcons, Packers 18-17 Saints, Dolphins 70-20 Broncos, Vikings 24-28 Chargers, Jets 10-15 Patriots, Commanders 3-37 Bills, Jaguars 17-37 Texans, Ravens 19-22 Colts, Seahawks-Panthers, Chiefs-Bears, Cardinals-Cowboys y Raiders-Steelers.

Lunes 25.09: Buccaneers-Eagles y Bengals-Rams.

