Así se jugarán los 7 partidos que definen los últimos dos clasificados de la Liga BetPlay

Este jueves, desde las 7 de la noche, el país futbolístico se paraliza con la última fecha de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025.

Águilas Doradas, el equipo de Rionegro, enfrenta a Deportes Tolima en su casa, una victoria, podría dejarlos dentro del grupo de los 8.

Por su parte, Deportivo Pasto recibe a Atlético Bucaramanga. El cuadro leopardo en esta instancia pelea por quedarse con el punto invisible.

Por su parte, Deportivo Cali recibe a Once Caldas. El azucarero ya está eliminado, mientras Once Caldas tiene muy mínimas opciones de meterse a los cuadrangulares.

El cuarto partido de la jornada enfrentará a Independiente Medellín contra América de Cali. Los locales buscando ser cabeza de grupo y los visitantes, una victoria que los asegure entre los 8.

Independiente Santa Fe en duelo directo, recibe a Alianza de Valledupar, los dos con opciones de clasificar.

Finalmente, de los 7 juegos que se disputan peleando por algo, Junior de Barranquilla recibe a Atlético Nacional. El conjunto antioqueño va por una victoria que los deje cabeza de grupo.

Finalmente este jueves se disputará el partido entre Llaneros de Villavicencio y Envigado, juego que no define nada, pero que se disputa hoy por el partido de Copa que Envigado tuvo el pasado lunes.

La tabla de posiciones de la Liga BetPlay la encabeza en este momento el DIM con 37 puntos, los mismos de Atlético Nacional que es segundo y de Atlético Bucaramanga que es tercero.

El cuarto es el Deportes Tolima con 35 puntos, seguido en la quinta casilla por Fortaleza con los mismos 35. Junior por su parte es sexto con 32 puntos. Hasta ahí los asegurados.

En la séptima casilla y con un leve riesgo de quedar eliminado, está América de Cali con 29 puntos mientras Alianza es octavo con los mismos 29.

Por los cupos de América de Cali y Alianza están en la pelea Independiente Santa Fe, que es noveno con 28 puntos.

Asimismo, Águilas Doradas con décimo con 27 puntos buscará meterse, mientras Once Caldas con 26 unidades y en el puesto 12, necesitaría un milagro pero las matemáticas le darían.

Todos los partidos serán a las 7 de la noche e inmediatamente terminen los juegos iniciará el sorteo para saber cómo quedarán conformados los grupos.

¿ ? Estos son los partidos para la ́ a los Cuadrangulares Semifinales de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 ⚽️ ¿Quiénes asegurarán su puesto en la fiesta de los 'ocho'?…

