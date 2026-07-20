«A partir del 7 de agosto volveremos a tener presidente»: Federico Gutiérrez en el Desfile del 20 de Julio

Resumen: Tras el desfile del 20 de julio en Medellín, el alcalde, el gobernador y el presidente electo se dirigen al Túnel del Toyo, proyecto de infraestructura símbolo de la tenacidad de Antioquia

El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga y el presidente electo Abelardo De la Espriella ratificaron el trabajo en equipo que tendrán la Alcaldía de Medellín y el Gobierno Nacional entrante para materializar proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Durante el acto protocolario del Desfile Militar del 20 de Julio, en el que también estuvo el gobernador Andrés Julián Rendón, resaltaron el valor de Antioquia para cambiar el rumbo del país, destacaron la transformación de la ciudad y exaltaron el papel de la Fuerza Pública en la defensa de los colombianos y de la democracia.

En la instalación del acto conmemorativo, el alcalde subrayó la transformación de Medellín y su reducción histórica de homicidios, al tiempo que manifestó la necesidad de recuperar la confianza en Colombia, con el fin de aumentar la inversión del empresariado; garantizar la seguridad a los campesinos para que siembren tranquilos; brindar oportunidades a los jóvenes; y fortalecer la labor de la Fuerza Pública, lo que implica el trabajo articulado con la Nación.

“Medellín y Antioquia no tuvieron presidente durante cuatro años, a partir del 7 de agosto lo volveremos a tener”, manifestó el alcalde, quien también agradeció el papel de los uniformados de todas las instituciones y calificó la paz total del gobierno saliente como un proceso que benefició a los grupos criminales en detrimento de la seguridad del país.

“A quienes llevan uniforme, patrullan nuestras calles, sobrevuelan nuestros cielos, cuidan nuestros mares y a todos los que pasan noches enteras lejos de sus familias para proteger las nuestras: gracias. Gracias por seguir firmes cuando muchos decidieron señalar su uniforme, por no responder con odio cuando recibieron desprecio, por entender que servir a Colombia está por encima de cualquier gobierno, por saber que los gobiernos pasan, pero la República permanece y ustedes son los guardianes de esa República. Si hay algo que quiero, es que cada soldado, policía, oficial, suboficial, patrullero sepa que nunca estará solo”, destacó el mandatario local.

Por su lado, el presidente electo expresó su admiración y agradecimiento con la Fuerza Pública y el pueblo antioqueño; ratificó su deseo de trabajar mancomunadamente con la región, que calificó como referente para el resto del país; y reconoció la gestión del alcalde Gutiérrez y del gobernador Rendón.

“Celebramos el grito de independencia en una tierra que es la más patriota de Colombia. Este departamento es inspiración y ejemplo para Colombia, si en Colombia podemos construir la patria milagro, eso implicaría replicar el modelo de Antioquia y de Medellín. La patria milagro es imposible de construir sin el concurso de Antioquia, Antioquia es el pilar fundamental de la patria milagro y entre todos vamos a cumplir ese sueño”, expresó De la Espriella.

Al evento asistieron también altos mandos e integrantes de la Fuerza Pública; representantes de los sectores político, administrativo, privado y religioso; así como ciudadanos, quienes luego acompañaron el desfile del Ejército y la Policía Nacional que salió desde el aeroparque Juan Pablo II, recorrió la avenida Bolivariana y San Juan, para culminar en el Parque de los Pies Descalzos.

“Ojalá en todos los departamentos de Colombia tuviésemos un gobernador como el de Antioquia, ojalá todos los municipios de la patria tuvieran un alcalde como Fico Gutiérrez. Voy a trabajar con ustedes de manera mancomunada para darle a este departamento y a todos sus municipios el lugar que se merecen desde el Gobierno Nacional”, agregó De la Espriella.

Tras el evento en Medellín, el alcalde, el gobernador y el presidente electo se dirigen al Túnel del Toyo, proyecto de infraestructura símbolo de la tenacidad de Antioquia para promover el desarrollo de la región y del trabajo articulado entre el Distrito y el Departamento que ahora apuestan por la integración para transformar el país.

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