60 migrantes mueren en naufragio en las costas de italia

Este domingo 26 de febrero 60 migrantes fallecieron cuando su embarcación naufragó cerca de la localidad italiana de Crotone en Calabria.

Se reportó más de 200 personas a bordo del barco volcado, que llevaba cuatro días navegando desde Turquía. Las autoridades italianas han sacado 60 cuerpos del Mediterráneo, salvando al menos 80 vidas, y otras siguen desaparecidas.

Las imágenes difundidas por la policía italiana mostraban trozos de madera esparcidos en la playa donde los socorristas fueron a esperar a que los rescatados fueron trasladados a un centro de acogida.

Las autoridades de la policía militarizada confirmaron que en los cuerpos fallecidos se encontraba un recién nacido y al menos 12 menores de edad.

La jefa de gobierno, Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos de Italia, expresó en un comunicado de prensa su «profundo dolor» y manifestó que era «criminal mandar a la mar a una embarcación de apenas 20 metros con 200 personas a bordo y con un mal pronóstico del tiempo».

Así mismo, se expresó por vía Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursuala Von der Leyan: “Estoy profundamente triste por el terrible naufragio frente a las costas de Calabria. La pérdida de vidas de migrantes inocentes es una tragedia».

I am deeply saddened by the terrible shipwreck off the coast of Calabria.

The resulting loss of life of innocent migrants is a tragedy.

All together, we must redouble our efforts on the Pact on Migration & Asylum and on the Action Plan on the Central Mediterranean.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2023